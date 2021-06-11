مريم المهيري تبحث مع رئيس تتارستان تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي

المصدر: وام

استقبل فخامة رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي خلال الزيارة التي قامت بها معاليها إلى جمهورية تتارستان الروسية والتي استغرقت ثلاثة أيام.

وناقشت معاليها خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي كما استعرضت جهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي من خلال توسيع دائرة الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المعنية.

والتقت معاليها خلال الزيارة معالي مارات زياباروف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والغذاء ومعالي ألبرت كريموف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين الحكوميين بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية.

وتأتي زيارة معاليها والوفد المرافق إلى تتارستان في إطار جولة تشمل جمهورية كازاخستان وتهدف إلى التركيز على سبل تعزيز الأمن الغذائي المشترك من خلال بحث فرص دعم تجارة الغذاء وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة لتمكين التحول نحو نظم غذائية مستدامة.

وقالت معالي المهيري: تحظى زيارة جمهورية تتارستان الروسية بأهمية كبرى لأنها تمثل أول لقاء مباشر بين دولة الإمارات ومسؤولين من جمهورية تتارستان لمناقشة ملف الأمن الغذائي الحيوي في منطقتنا ولقد أسعدتنا الزيارة وكرم الضيافة الذي أظهره لنا المسؤولون في تتارستان طوال زيارتنا.

وأضافت معاليها: تحمل تتارستان إمكانيات واعدة ستساعد دولة الإمارات على تنويع مصادرها الغذائية من الخارج وهو أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حيث تتمتع تتارستان بقطاع زراعي متنامٍ يتلقى استثمارات حكومية قوية ويُظهر إمكانات كبيرة لزيادة الصادرات الغذائية وفي المقابل فإن قطاع تكنولوجيا الزراعة الحديثة المتطور في دولة الإمارات يحمل الكثير من التقنيات التي يمكن لتتارستان الاستفادة منها لا سيما في مجال تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك نظرا لكون تتارستان منطقة غير ساحلية مشيرة إلى أنه تم مناقشة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي التي تدعم التعاون والعلاقات الثنائية في هذا الصدد.

وشهدت معالي مريم المهيري والوفد المرافق خلال الزيارة عرضا تقديمياً حول الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لجمهورية تتارستان من قبل وكالة تنمية الاستثمار.

كما التقت معاليها والوفد المرافق عددا من المؤسسات والشركات القابضة للصناعات الزراعية بما في ذلك RM AGRO و Agrosila وAzbuka Syra حيث اطلعوا على زراعة الأعلاف وتربية الحيوانات ومنتجات الألبان واللحوم كما قاموا بزيارة مستوطنة التتار التقليدية وسوق المزارع وكذلك مقر وزارة الزراعة والغذاء حيث استقبلهم معالي مارات زياباروف واطلعت معاليها والوفد المرافق هناك على مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والشركات الوطنية.

كما اطلعت معاليها والوفد المرافق على تقنيات إنتاج زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس خلال زيارتهم إلى مزرعة رامايفسكوي والتعاونية الزراعية "كاوسار" ومصنع استخراج زيت "كازان".

ورافق معاليها سعادة أحمد سعيد الكتبي سكرتير أول ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية في حين رافقها من مكتب الأمن الغذائي والمائي سمية العريفي مديرة المكتب وعيسى الهاشمي رئيس مكتب الابتكار والمشاريع الخاصة وماجد بن كمال مدير أول للمشاريع إضافة إلى محمد الملا مدير إدارة الموارد المائية في وزارة الطاقة والبنية التحتية وأمل حسن الأحمدي رئيسة قسم الأبحاث الزراعية بوزارة التغير المناخي والبيئة وأسماء أحمد الدوبي تنفيذي علاقات دولية بوزارة التغير المناخي والبيئة وسماح محمد الهاجري مدير إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد وبدر بن مبارك المدير التنفيذي المسؤول عن شركة «فيش فارم» وسالم المقراني مستشار في شركة فيش فارم.

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