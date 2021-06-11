سحب طوعي لعدد من محاليل العدسات اللاصقة

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الشركة المصنعة للمنتج الطبي Medical product field safety action قامت بالسحب الطوعي للعديد من محاليل العدسات اللاصقة وغسول ومرطب العيون، بسبب مشكلة الامتثال لعملية التعقيم.

وطلبت الوزارة من جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات المحددة.

وفي نفس السياق، قررت الوزارة، سحب تشغيلات لمنتجات توصيل الأدوية والتغذية والعناية بالكلى، وذلك بسبب مشكلة عدم الامتثال لعملية التعقيم التي تعرضت لها الوسائل الطبية.

الى ذلك، قررت الوزارة، سحب وتعليق تسجيل المنتجين الطبيين، Omiz Plus 40 mg Capsule /Omiz Plus 20 mg Capsule اللذين يستخدمان لعلاج بعض مشاكل المعدة والمريء مثل ارتجاع المريء والقرحة، حيث سيتم تعليق تسجيل المنتجين المذكورين الى ان يتم التحقيق من جودتهما.

وطلبت الوزارة، من الشركة المصنعة القيام بسحب المنتجين من القطاعين العام والخاص، فيما أبلغت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول المنتجين المذكورين ان وجدا لديهم.

وأكدت الوزارة على جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين المذكورين، مشيرة الى ان السحب وتعليق التسجيل يرجع لعدم تكافؤهما حيويا مع المستحضر المرجعي.

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