فيديو .. شاهد خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة "درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.



وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان التركيز وهي أحد الأسباب الرئيسية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.



وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوما والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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