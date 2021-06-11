حاكم الشارقة يصدر 5 مراسيم

المصدر: (الشارقة- البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 5 مراسيم أميرية، بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية حياوة في مدينة خورفكان،

وتنظيم نادي الشارقة للصقارين، وفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2021م، بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: أحمد علي سعيد بن معيل الكتبي، وجمال ماجد سعيد محمد الشامسي، وحميد علي عبيد بن خلف آل علي، وسالم محمد خليفة السويدي، وسلطان فايز عبد الرحمن فايز الشامسي، وسيف عبيد سيف بوفيير الشامسي، وعبدالله سلطان عبدالله بن حارب المهيري، وعبدالله عمران سيف ناصر الشامسي، وماجد محمد عبيد مفتاح الشامسي.

كما نص المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

الرحمانية

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: أحمد جراغ قمبر جراغ روباري، أحمد عبدالله أحمد محمد المطروشي وبدر عبدالله حسن إبراهيم الحوسني وجمال محمد سليمان عيسى الحمادي وحسن عبدالله علي محمد البلغوني وحمد عبدالله خليفة بن قصمول السويدي وسيف سعيد سيف بن هزيم الكتبي وعاطف أحمد عبدالرحمن أحمد كراني وعبدالكريم أحمد يعقوب يوسف الحوسني وعبدالله عيسى عبدالله أحمد الحمادي وعلي سيف عبدالله حامد العبدولي وعيسى أحمد عبيد المغني النقبي وماجد أحمد عبدالله الدرويشي الشامسي.

كما نص المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ضاحية حياوة

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس ضاحية حياوة في مدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية حياوة في مدينة خورفكان من الأعضاء التالية أسماؤهم: خالد أحمد حسن بوهندي المنصوري وسلطان سعيد علي محمد الشحي وسليمان راشد حسن راشد النقبي وعبدالرحمن علي عبدالرحمن محمد النقبي وعلي إبراهيم محمد عبدالله الحوسني وعلي حسن محمد أحمد البلوشي ومحمد إبراهيم سعد محمد النقبي ومعاذ إبراهيم بن أحمد محمد النقبي وهاني سعيد خليفة سليمان النقبي ويوسف علي سلطان أحمد الحمادي ويوسف عيسى عبدالله مدالي الحمادي.

كما نص المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

نادي الصقارين

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2021م بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون رياضة صيد الصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى: «نادي الشارقة للصقارين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في المنطقة الوسطى بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهى.

وحول اختصاصات مجلس إدارة النادي نص المرسوم على أنه بمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى المجلس مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه، والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه.

المجلس الاستشاري

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2021م بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس الـ7 من ذي القعدة 1442هجرية الموافق الـ17 يونيو 2021.

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