التسجيل مُتاح لاختيار 100 للدورة الرابعة ببرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

دعا مركز الشباب العربي أصحاب المواهب والمتميزين للتقدم لبرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» في دورته الرابعة، حيث ما زالت فرصة التسجيل متاحة لاختيار 100 من الشباب المتميزين من بين المتقدمين للبرنامج، بهدف صناعة أفضل جيل من الشباب العربي في قطاع الإعلام.

وتفتح النسخة الرابعة من البرنامج الباب أمام المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين الإعلاميين في العالم العربي، لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج، عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج media.arabyouthcenter.org للفوز بأحد المقاعد الـ 100 التي توفرها دورة هذا العام من البرنامج للمساهمة في تمكين جيل مؤهل ومؤثر من القيادات الإعلامية العربية الشابة.

أولويات

وطورت أجندة هذا العام من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة مجموعة أولويات إضافية، مثل: بحث أفضل السبل لتعزيز الحملات التوعوية الفاعلة للإعلام العربي، وتعزيز دور الإعلام في دعم التنمية محلياً وعربياً، خصوصاً لفترة ما بعد احتواء وباء كورونا المستجد وانتقال العالم إلى مرحلة التعافي من تداعياته فضلاً عن تعميق الدور الإيجابي للكوادر الإعلامية الشابة في تحفيز وتمكين فئة الشباب التي تشكل النسبة الأكبر في البنية الديموغرافية والسكانية في العالم العربي.





لجنة تقييم

ويهدف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي تعاون منذ انطلاقته الأولى مع أكثر من 50 شريكاً إعلامياً استراتيجياً عربياً ودولياً، إلى إعداد جيل مؤهل من القيادات الإعلامية الشبابية القادرة على ريادة الإعلام العربي والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي العربي الهادف مع تطوير أدوات إعلامية عصرية تواكب احتياجات الناس وتخاطب الشباب.

وتختار لجنة تقييم متخصصة من مختلف القطاعات والخبرات الإعلامية 100 مرشح من ضمن آلاف الطلبات التي يتلقاها البرنامج سنوياً ليشاركوا في فعاليات مكثفة من التدريبات والورش والحوارات واللقاءات مع خبراء صناعة الإعلام بمختلف فئاته المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية إلى جانب صناعة محتوى الإعلام الاجتماعي والإعلام الجديد.





إقبال متميز

وحظي البرنامج بإقبال متميز شهدته الدورات السابقة، حيث تلقى آلاف الطلبات فضلاً عن تخريجه أكثر من 300 من القيادات الإعلامية العربية الشابة المؤهلة من 18 دولة عربية، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا النوع من المبادرات الهادفة في إعداد كفاءات عربية مؤهلة في الحقل الإعلامي، تكون قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات النوعية التي ترسم مشهد الإعلام على الساحة العالمية.

مهارات

وتشارك المؤسسات الإعلامية الرائدة في صقل مهارات الشباب العربي وتزويدهم بالمعرفة والخبرة لقيادة الإعلام العربي، فيما تعمل على إثراء المشهد الإعلامي العربي بكفاءات مؤهلة تدرك القضايا التي تهم الإنسان العربي، وتسلط الضوء عليها من منظور إعلامي احترافي.

وذلك لإعداد الجيل القادم من الإعلاميين الشباب المؤهلين لقيادة إعلام عربي قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة، ونقل صورة مشرفة عن الشباب العربي للعالم، والارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين في العالم العربي وتوفير فرص مميزة لهم ضمن هذا القطاع، فضلاً عن إرساء معايير إعلامية احترافية مهنية تعزز مستقبل الإعلام العربي بكفاءات شابة عالية التأهيل، وتوفير فرص التواصل والتعاون بين القيادات العربية الشابة في قطاع الإعلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز