شرطة الشارقة تواصل حملة فحص سلامة إطارات المركبات على الطرق

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت شرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات؛ حملتها التوعوية الميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق بالمنطقة الوسطى بالذيد، وذلك في إطار تحقيق القيادة العامة لشرطة الشارقة رؤيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً وسلاماً.

معايير

وأكد النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري استمرار الحملة الموسمية لسلامة الإطارات خلال فصل الصيف، التي تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات بشكل خاص من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات كونها أحد أهم عناصر الأمان والسلامة في المركبة للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية.

ضرورة

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري على ضرورة عمل فحص دوري للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء بها، وعدم وجود أي تلف بمحيطها الخارجي كالتشققات وغيرها، خاصة في هذه الفترات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، الأمر الذي قد يؤثر على احتمالية احتكاك الإطارات بالطريق ما قد يتسبب في سرعة تلفها أو انفجارها المفاجئ، منوهاً لقائدي المركبات على أهمية الإلمام بثقافة صلاحية الإطارات لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

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