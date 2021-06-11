شرطة دبي تقف على جاهزية فرق عمل «إكسبو»

المصدر: (دبي - البيان )

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماعاً مع مركز شرطة البرشاء، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث «إكسبو2020 دبي» والاطلاع على آخر التطورات.

واطلع المنصوري على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، والإحصاءات المرورية والجنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كل الجهات لإنهاء الاستعدادات كافة لاستقبال الحدث العالمي.

مناطق اختصاص

وأكد المنصوري أهمية منطقة اختصاص مركز البرشاء بالنسبة لإمارة دبي كونه يغطي 12 منطقة تبلغ مساحتها 412 كيلومتراً مربعاً، ووقوعه في منطقة فيها العديد من المناطق السياحية، وعدد من المنشآت المهمة، الأمر الذي يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وقال: إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي الحدث اهتماماً كبيراً من خلال الاجتماع الدائم مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى النظر لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قطاع البحث الجنائي مستعد لاستقبال الحدث العالمي.

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