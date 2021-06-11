«مطبخي آمن» تعزز السلامة المنزلية من حوادث غاز الطبخ

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، استمرار جهودها لنشر برامج التوعية الأمنية لتعزيز الوقاية والسلامة للجميع والعمل على نشر مبادرة «مطبخي آمن»، والتي أطلقت أخيراً من أجل سلامة الجميع من الحوادث الناجمة من تسرب غاز الطبخ في البيوت وترمي المبادرة إلى تأمين السكان.

وقال العقيد خالد أحمد الشامسي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان لـ«البيان»: تعمل الإدارة جاهدة في سبيل تعزيز الحماية المدنية ونشر ثقافة التوعية الأمنية للحيلولة من وقوع الحوادث المختلفة ولاسيما حوادث المساكن، لافتاً إلى أن مبادرة «مطبخي آمن» ترمي لحماية الأرواح والممتلكات من أخطار اشتعال غاز الطبخ بسبب التسريب.

وأشار إلى أن المبادرة ركزت في مراجعة الأسباب الرئيسية التي تنجم عن الاستخدام التقليدي للغاز في عملية الطبخ وهي غير آمنة للسلامة في المنازل وذلك لعدم اكتشاف أصحاب المنزل عملية التسرب الغاز في بعض الأحيان.

مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع شركات الغاز العاملة في مجال توفير أسطوانات الغاز للمنازل وتعريفهم بالأجهزة الخاصة بالمبادرة من خلال تركيب أجهزة وهي عبارة عن منظم لعمل الغاز وقاطع أتوماتيكي وكاشف عند تسرب الغاز وتقوم الأجهزة بقطع إمداد الغاز مباشرة عند التسرب لعدم السماح بتشبع الغاز داخل المطبخ الأمر الذي يحول دون عملية الاشتعال.

وذكر أن تكلفة تطبيق النظام الجديد بالحماية وسلامة السكان تصل إلى 2000 درهم مع الضمان لمدة عام، مؤكداً أهمية الموضوع لجميع السكان لتأمين أرواحهم وممتلكاتهم من الحوادث الناجمة عن اشتعال الغاز والتسريب بسبب تلف أنبوب التوصيل أو لعدم الإغلاق المحكم بعد الاستخدام.

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