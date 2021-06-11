82000 جرعة من لقاح «كورونا» قدمتها الإمارات خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 82263 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 13590206 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 137.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

و‌‎في سياق خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بالفيروس، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 240744 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 2,190 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 591,613 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1717 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 2132 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 570960 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز