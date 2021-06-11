الإمارات الأولى إقليمياً في مواجهة تداعيات «كوفيد 19»

المصدر: (دبي _ البيان)

افتتح عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطوارئ، والذي انعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي نتيجة القيود التي فرضتها أزمة «كوفيد 19»، بمشاركة 20000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم وذكر أن جميع التقارير الطبية العالمية أكدت تحقيق الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والـ 14 عالمياً من ناحية الكفاءة في الاستجابة لتداعيات أزمة «كوفيد 19».

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع دولي سنوي يختص بطب الطوارئ، ويركز على مجالات تشمل الأمراض المعدية، الإصابات والحوادث، والصحة العامة، الالتهابات الدموية، والعناية المركزة، والتعليم الطبي، والتمريض في قسم الطوارئ وغيرها من المجالات ذات الصلة بطب الطوارئ.

وأشار إلى أن العالم يشهد حالياً مجموعة من الأحداث التي تسلّط الضوء على أهمية تحديث سياسات الصحة العامة وخطط الاستجابة الطبية، إلى جانب تحسين كفاءة المستشفيات، وتزويد العاملين في القطاع الطبي، ولا سيما في مجال طب الطوارئ، بالأدوات الضرورية لتحسين قدرتهم على التعامل مع الأزمات. وأدركت الإمارات أهمية هذه الإجراءات في وقت مبكر، وعملت بشكل حثيث على مدى أعوام طويلة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الرائد لديها.

وتجلى ذلك بوضوح خلال الأزمة وقال الكتبي: «لا شك أن انتشار مرض «كوفيد 19» برهن على مدى أهمية طب الطوارئ. ولم يعد الخبراء يقتصُرون مجال طب الطوارئ على إنقاذ حياة المصابين بجروح خطيرة والحالات الحرجة، ليبرز دوره بوضوح في مواجهة «كوفيد 19» بفضل التفاني الذي يبديه العاملون في الصفوف الأولى من أقسام الطوارئ في القطاع الطبي».

وأثنت الدكتورة سالي مكارثي، رئيسة الاتحاد الدولي لطب الطوارئ: «على جهود اللجنة المنظمة للمؤتمر التي قدمت أداءً متميزاً عبر الجمع بين برنامجه العلمي الرائد والمتحدثين الخبراء من مختلف أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر (استقطاب جهود العاملين في طب الطوارئ) الضوء على الصعوبات التي تواجه العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك مزودو خدمات طب الطوارئ خلال أزمة «كوفيد 19»«.

وقالت الدكتورة رشا بوحميد، عضو لجنة التنظيم المحلية:»تتشرف الإمارات باستضافة هذه الفعالية الرائدة في مجال طب الطوارئ، خاصةً مع مرحلة التعافي التي تشهدها الدولة. ومع الصعوبات والظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة على تنظيم الفعاليات الضخمة، يمثل تنظيم الفعالية بشكل افتراضي إنجازاً كبيراً.

وسيوفر هذا الحدث للمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية فرصة لمناقشة واقع طب الطوارئ في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها، حيث يستضيف المؤتمر أكثر من 260 خبيراً معروفاً يمثلون أكثر من 70 دولة ويقام المؤتمر بدعم من دائرة الصحة في أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، والإسعاف الوطني، وجمعية الإمارات الطبية، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية.

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