«تم» تضيف خاصية الاهتزاز للإبلاغ الفوري عن الثغرات الرقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

طورت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، خاصية الاهتزاز الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق «تم» إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية ثغرات رقمية، تواجههم بمجرد هز هواتفهم.

حيث يلتقط التطبيق صورة تلقائية لشاشة الهاتف توضح الثغرة، ومن ثم يقوم المستخدم بإرسال الصورة إلى الفريق المعني بمنظومة «تم»، من خلال التطبيق لمعالجتها على نحو يُسهم في تحسين مؤشرات الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة في إطار تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، والذي تطلقه المنظومة حالياً تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة لتطبيق «تم»، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، عبر رصد الثغرات الرقمية عند إتمام المعاملات الحكومية، من خلال التطبيق.

ويستهدف التحدي، الذي يستمر لـ 30 يوماً، تكريم أول 5 متعاملين ينجحون في رصد أكبر عدد من الثغرات، وسيتم منحهم جوائز قيمة، كما ستنظم منظومة «تم» سحباً عشوائياً على عدد من الجوائز القيمة، يُحدد من خلاله 10 فائزين من المتعاملين، الذين شاركوا في التحدي بغض النظر عن عدد الثغرات.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: تعتبر هذه الخطوة الفريدة من نوعها أكثر من مجرد مسابقة أو تحد، للتعرف على «الثغرات الرقمية» في تطبيق «تم»، وتعكس نظرة نحو المستقبل وتغييراً جذرياً في طريقة توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين، وبشكل يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات مواطني وسكان الإمارة.

وأضاف المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: إن تقديم «خاصية الاهتزاز» الجديدة، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق «تم» إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية ثغرات رقمية، تؤسس لنهج جديد في التفكير والتفاعل مع المتعاملين، يقوم على فتح قنوات تواصل متعددة الاتجاهات بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والزوار، للحصول على أفكارهم ومقترحاتهم التحسينية في مراحل مختلفة من العمل الحكومي.

تمهيداً للوصول إلى تقديم الجيل القادم من الخدمات الحكومية، عبر توفير طرق سلسة وآمنة، تتيح للمتعاملين إتمام الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية موحدة، تلبي احتياجات سكان الإمارة أبوظبي بطريقة سلسة وسريعة وفعالة.

خدمات راقية

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية:

«تواصل منظومة «تم» مسيرتها في تقديم أرقى الخدمات الحكومية الرقمية للمتعاملين في إمارة أبوظبي، مدفوعة بالدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة في عملية التحول الرقمي ضمن القطاع الحكومي، وتشجيعها لتضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ويأتي تقديم «خاصية الاهتزاز» للإبلاغ عن أية ثغرات رقمية في تطبيق «تم»، ضمن تحدي «صائد الثغرات الرقمية» الذي تطلقه المنظومة في سبيل إشراك أفراد المجتمع في عملية بناء وتطوير التطبيق، كخطوة أساسية في تحقيق الريادة والتميز في منظومة الخدمات الحكومية بالإمارة، فضلاً عن تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين من كل شرائح المجتمع.

مشاركة

وتتم المشاركة في تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، عبر النسخة المحدثة من تطبيق «تم»، والمتاح مجاناً على متجري التطبيقات Apple Store وGoogle Play store، حيث يتيح التطبيق إتمام وإنجاز أكثر من 600 خدمة رقمية، بواقع ما يزيد على 80% من الخدمات التابعة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، مشكلاً في الوقت نفسه منصة رقمية متكاملة للمتعاملين حول كل الخدمات الحكومية، وأحدث الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء الإمارة.

ويتوجب على المشاركين في التحدي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بهم في أول مرة يقومون فيها بالإبلاغ عن ثغرة واجهتهم، حيث سيتلقون رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني المسجل في كل مرة، يقومون خلالها بالإبلاغ عن الثغرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز