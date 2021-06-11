ربط إلكتروني بين «بلدية الشارقة» و«الإسكان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن توقيع مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني مع دائرة الإسكان في الإمارة. وأكد الدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، أن الاتفاقية تعكس توجهات الطرفين في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

، لتقديم أفضل الخدمات للإمارة الباسمة، وتكوين شراكة استراتيجية بينهما، وتبادل الخبرات اللازمة في مختلف المجالات، ووضع آليات عمل سهلة ومرنة، لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن البلدية سباقة في تعزيز التعاون مع الدائرة، من خلال كوادرها وخبراتها، وتوحيد الرؤى والأفكار.

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