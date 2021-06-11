«مجلس شباب كهرباء دبي» يدعم تأسيس شركات الطاقة الناشئة

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة نقاشية حول «القوة الشبابية ومستقبل الطاقة» لتسليط الضوء على قدرات الشباب على تأسيس شركات طاقة ناشئة.

وتندرج الجلسة ضمن الجلسات النقاشية التي عقدها المجلس خلال المخيم الافتراضي الذي نظمته الهيئة للدورة الـ 5 من برنامج «الإلكترونات الحرة»، مسرّع الأعمال العالمي الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقة.

وأقيم للمرة الأولى في دبي. وحضر الجلسة 126 ممثلاً عن المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة من 19 بلداً حول العالم، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة أحد أبرز أعضاء الائتلاف الداعم لبرنامج «الإلكترونات الحرة»، حيث تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين كبرى المؤسسات الخدماتية وشركات الطاقة الناشئة، بهدف دعم وتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجحة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل.

وتدعم الهيئة رؤية القيادة الرشيدة لإشراك الشباب في مسيرة التنمية المستدامة، وبناء الشراكات واستحداث الفرص التي يمكن من خلالها تعميم النفع والفائدة، بما يدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمنصة للإبداع وحاضنة للمبتكرين وواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

تمكين

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: يدعم مجلس الشباب جهود الهيئة للاستثمار في طاقات الشباب وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة وتسخير البحوث وأحدث التقنيات المبتكرة لتحقيقها. ويعمل المجلس على تمكين الشباب وتأهيلهم وتوفير كافة المقومات اللازمة لرفع مستوى مشاركتهم وتوسيع دائرة إسهامهم في مختلف مسارات التطوير، بما يعزز مكانة الهيئة الريادية العالمية في كل المجالات.

ويذكر أن المخيم الافتراضي للدورة الخامسة من برنامج «الإلكترونات الحرة»، تضمن جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية ولقاءات تجمع بين شركات الطاقة الناشئة والمؤسسات الخدماتية من شتى أنحاء العالم.

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