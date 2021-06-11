صندوق الزكاة يعتمد 4.3 ملايين درهم لمساعدة 218 أسرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اعتمدت لجنة الصرف لصندوق الزكاة 4 ملايين و335 ألفاً و128 درهماً لحوالي 218 أسرة، تضم 709 من الأفراد.

جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية للصندوق حول مشاركة صندوق الزكاة في الدورة السادسة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة صندوق الزكاة: إن المبلغ المعتمد استفاد منه 59 فرداً، بمشروع إعانة، وصرف 124 ألفاً و500 درهم، لـ 25 حالة، ضمن مشروع اقرأ للطلاب، وتقديم 90 ألف درهم لمشروع أمتي للمسلمين الجدد.

كما تم صرف 26 ألف درهم لحالة واحدة في مشروع المرضى «أجر وعافية» وصرف 282 ألف درهم لـ 15 حالة، ضمن مشروع الأمل لذوي الهمم، فيما استفادت 31 حالة من 780 ألف درهم في مشروع تلاحم للمطلقات، أسرة واحدة مكونة من 5 أفراد من 48 ألف درهم، لمشروع أسر السجناء، وصرف 222 ألف درهم، ضمن مشروع دعم الأرامل استفادت منه 13 حالة، وكذلك دعم مشاريع أخرى مثل فزعة والمسنين وأسر الأيتام وطلاب المدارس.

وأضاف: إن مشاركة الصندوق في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها السادسة تهدف إلى تعزيز هدف صندوق الزكاة نحو التميز والريادة في خدمة الفريضة، وتحقيق أولويات حكومتنا الرشيدة والمؤشرات الوطنية والتنافسية، لرفع اسم دولة الإمارات عالياً، مشيراً إلى أن الصندوق ركز على تقييم القدرات والنتائج.

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