25 ألف متقاعد استفادوا من الاتصال المرئي بـ«المعاشات»

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تقدم خدمة لتحديث بيانات المشتركين عن طريق وسائل الاتصال المرئي (عن بعد) دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، حيث استفاد منها 25 ألف متقاعد.

كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بطاقة «فزعة» للمتقاعدين، والتي تقوم الهيئة بطباعتها وتسليمها للمتقاعد وتظل سارية لمدة 4 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) للعام 1999 والذي من خلاله تم الإجازة لبعض المتقاعدين الجمع بين معاشاتهم التقاعدية وبين الرواتب فيما لو رجعوا إلى سوق العمل مرة ثانية، وكذلك سمح بشروط معينة لأبناء المتقاعدين الذين كان يعينهم الوالد في حياته منحهم حصصاً في المعاش، وانطلاقاً من تلك القاعدة تكمن أهمية تحديث البيانات بالنسبة للمستحقين.

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