بحث علاقات التعاون العسكري بين الإمارات وإيطاليا

المصدر: (أبوظبي - وام)

تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، من لورينزو غويريني، وزير الدفاع الإيطالي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

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