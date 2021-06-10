أبوظبي.. إطلاق حملة استباقية مكثفة وشاملة للفحص والتطعيم ضد كورونا في المصفح

المصدر: البيان الإلكتروني

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعتمد إطلاق حملة استباقية مكثفة وشاملة للفحص والتطعيم في منطقة المصفح وفقاً لمحور التقصي النشط من استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد 19.

ستنفذ الحملة، التي تبدأ اليوم 10 يونيو 2021، بشكل تدريجي في أحواض مستهدفة في منطقة مصفح مع استمرار النشاط التجاري بالصورة المعتادة. وتهيب اللجنة بالجمهور التعاون التام مع الجهات المسؤولة والتمتع بمرونة التعامل مع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز الحملة وحرصاً على الصحة العامة.

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