محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس تركمانستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. رسالة خطية من فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان اليوم بقصر الشاطئ في أبوظبي الذي سلم سموه الرسالة.

و بحث سموه و معالي نائب رئيس وزراء تركمانستان .. سبل تنمية علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية .. إضافة إلى المجالات التنموية والإنسانية.

و تناول اللقاء جهود البلدين وتعاونهما المشترك في مواجهة تداعيات جائحة " كوفيد ــ 19 ".. وثمن معالي رشيد ميريدوف في هذا السياق الدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى تركمانستان لتعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي وقدرات المؤسسات الطبية في مواجهة الجائحة.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و تمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس قربان قولي محمدوف وتمنياته لعلاقات البلدين الصديقين مزيدا من التطور والارتقاء.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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