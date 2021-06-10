شرطة الشارقة تستعرض الخطط الاستراتيجية المستقبلية

المصدر: الشارقة – البيان

ترأس العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، اجتماع فريق إدارة المؤشرات والأجندة الوطنية الجنائية بشرطة الشارقة، وذلك بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، والذي ناقش من خلاله أبرز المبادرات المنفذة، والنتائج التحليلية، والخطط الاستراتيجية المستقبلية، بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد دكتور خالد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث الشرطة، والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأعضاء الفريق.



مناقشة



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان أبرزها، نتائج أنظمة المراقبة الأمنية في كشف الجرائم، إلى جانب تحليل المعلومات الأمنية في التعامل مع البلاغات الجنائية، إلى جانب استعراض نتائج تركيب الكاميرات بالمنشآت الصناعية والتجارية، وما حققته من أهداف لتعزيز الدور الوقائي، كما عرض اللقاء، الدور التوعوي الذي تقوم به إدارة الإعلام والعلاقات العامة، في إيصال الرسالة التوعوية والأمنية لكافة شرائح المجتمع.



تعزيز



واطلع المجتمعون على مؤشرات الأداء للفرق المختصة، وتحديد الأولويات التي تسهم في تطبيق أفضل الممارسات، لتحقيق نتائج طموحة. وعرض الخطط الاستراتيجية المستقبلية في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وأكد العميد السركال في نهاية الاجتماع، أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وبما ينعكس على مسيرة التنمية بالإمارة.

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