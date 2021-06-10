«منار الإيمان الخيرية» تطلق حملة «علاجهم حياة لهم» بـ1.5 مليون درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أطلقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان حملة «علاجهم حياة لهم»، وذلك بتوفير العلاج للمرضى من أصحاب الدخل المحدود والمحتاجين، لاسيما الذين يعانون من أمراض القلب والفشل الكلوي والأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي سريع، وتم رصد مبلغ 1.5 مليون درهم، بهدف تخفيف معاناة المرضى، وتستمر الحملة لمدة شهرين لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لأكبر عدد من المرضى، كما تقوم المؤسسة حالياً بتوفير مياه الشرب للعمال في مواقع العمل الإنشائية وفي مساكنهم، إضافة إلى توفير مياه الشرب للطيور ضمن الحملة الصيفية.

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي للمؤسسة لـ«البيان»: «من خلال تجربة مشاريع المؤسسة ضمن حملة شهر رمضان المبارك والخاصة بتقديم العلاج لبعض الحالات المرضية من الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود؛ تبين أن هنالك حاجة ماسة لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى، الذين يعانون من أمراض الكلى والقلب والأطفال الذين بحاجة إلى تدخل علاجي سريع، وعليه تم إطلاق الحملة التي خصصت لتوفير العلاج للمرضى، وتم رصد مبلغ 1.5 مليون درهم على مدار شهرين».

وذكر أن المؤسسة تقوم بتوفير خدمات الرعاية الصحية وغسل الكلى للمريض لمدة 6 أشهر، وإجراء عمليات القسطرة لمرضى القلب، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتوقيع اتفاقات تعاون مع كل من مستشفى عجمان التخصصي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى كلية الخليج الطبية، لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتتكفل المؤسسة بدفع قيمة العلاج.

تضامن

وأشار إلى أن مؤسسة منار الإيمان الخيرية تعمل جاهدة لتنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية تلامس حاجة أفراد المجتمع، من تقديم المساعدات المالية والمواد الغذائية والعلاج للأسر المتعففة ودعم شرائح المجتمع المحتاجة، بهدف تعزيز التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

نجاح

أكد ناصر الجنيبي نجاح حملة العطاء والإنسانية التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «خيرُكم يصلهم» لخدمة وتلبية احتياجات المتعسرين والمرضى والأيتام والأرامل والمطلقات، وتم خلالها صرف مبلغ عشرة ملايين درهم في المشاريع المختلفة.

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