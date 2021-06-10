سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية ليسوتو

التقى محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، سفير غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، ماتسيبو راماكو، وزيرة خارجية مملكة ليسوتو، وذلك بمقر سفارة الدولة في بريتوريا. وقدمت وزيرة خارجية ليسوتو، التهنئة لسفير الدولة، بمناسبة تعيينه سفيراً غير مقيم للإمارات لدى بلادها، وأعربت عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدة استعداد حكومة بلادها، لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه. من جهته، أكد محش الهاملي، حرص قيادة الدولة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها، معرباً عن حرصه على بذل كل الجهود، لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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