«نيتشر» العالمية تضيء على نجاح الإمارات باستخدام الكلاب الجمركية في الكشف عن «كوفيد»

المصدر: أبوظبي - البيان

نشرت دورية بيولوجي كوميونيكيشن «Communications Biology» الصادرة عن مؤسسة نيتشر «Nature» العالمية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم، في عددها رقم (4:686) الصادر في يونيو 2021 ورقة علمية عن نجاح دولة الإمارات في إثبات تفوق الكلاب الجمركية (K9) في الكشف عن غير المصابين بفيروس «كوفيد 19».

وكانت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الإمارات، قد نجحت أواخر العام الماضي في إنجاز أول ورقة علمية على مستوى العالم لاستخدام الكلاب الجمركية في كشف غير المصابين بفيروس «كوفيد 19» باستخدام حاسة الشم لرائحة العرق محققة نسبة نجاح بلغت 98.2%، مما يعد إنجازاً علمياً كبيراً يعزز جهود مكافحة الفيروس.

ووفقاً لما نشرته مؤسسة «Nature» العالمية، فقد شملت الدراسة عينة تتألف من 3290 شخصاً ممن حضروا إلى مراكز الفحص الخاصة بـ«كوفيد 19» في الدولة، حيث أجرى جميعهم فحص «كوفيد 19» المتمثل في مسحة الأنف بواسطة الـ PCR، ومن ثم طلب منهم التبرع بعينات من العرق تحت الإبط بعد الحصول على موافقتهم خطياً، وتم جمع العينات وما يقابلها من عينات عرق الشخص ذاته للتأكد من دقة النتائج الصادرة عن فحص الكلاب الجمركية.

وأكد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن نشر الورقة العلمية الخاصة بالكشف عن «كوفيد 19» في مجلة عالمية متخصصة هو نتيجة إيجابية لحرص القيادة الحكيمة ودولة الإمارات على بذل كافة الجهود واستغلال كل الطاقات المتاحة لخدمة الإنسانية.

من جانبه، هنأ الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، الفريق العلمي المشترك بين كليات التقنية العليا والهيئة الاتحادية للجمارك القائم على الورقة العلمية، والذي تضمن باحثين ومختصين بقيادة البروفيسور محمد حاج علي.

وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة، إن استخدام حاسة الشم لدى الكلاب الجمركية في اكتشاف غير المصابين بالفيروس سيوفر الجهد والوقت.

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