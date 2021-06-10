33 جهة و600 خدمة رقمية في «تم».. وإنجاز المعاملات بـ 6 دقائق

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تعمل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، على تحقيق تحول رقمي جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بأداء القطاع الخدمي الحكومي في إمارة أبوظبي، عبر تطبيق «تم»، والذي يعتبر منصة رقمية، متطورة تهدف إلى إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً، في وقت لا يتعدى 6 دقائق لأكثر من 514 خدمة حكومية في إمارة أبوظبي دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهة الحكومية.

وبحسب ناجي عبدالله المصعبي، مدير إدارة منصات الخدمات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية من خلال حديثه لـ«البيان» أنه وبفضل التعاون والتنسيق المشترك بين 33 جهة حكومية في أبوظبي تم إطلاق التطبيق الذكي المحدث لـ«تم» على متجري التطبيقات Apple Store وGoogle Play store، والذي يُمكن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 600 خدمة رقمية.

تزويد

وأكد ناجي المصعبي أن الخدمات الرقمية لهيئة أبوظبي الرقمية تبلورت مؤخراً في تطبيق رقمي على مستوى عال من الاحترافية «تم»، والهدف المنشود هو، تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة في أي زمان ومكان، دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، ومؤكداً أنه تم تزويد المنصة بتقنيات حديثة، تلبي احتياجات كافة المستخدمين، وتقدم تجربة تفاعلية تحاكي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

وأضاف: بفضل التعاون والتنسيق المشترك بين 33 جهة حكومية في أبوظبي، تم إطلاق التطبيق الذكي المحدث لـ «تم» على متجري التطبيقات Apple Store وGoogle Play store، والذي يُمكن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 600 خدمة رقمية.

وتابع: يوفر حالياً تطبيق «تم» في مرحلته الأولى، أكثر من 80% من الخدمات الرقمية التابعة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، والتي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات، وتشمل:

حجز مواعيد اختبارات القيادة، وتجديد رخص القيادة الخاصة والمركبات، معاملات الحصول على تصاريح ترخيص الأعمال التي يستفيد منها رواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب توفير التطبيق لأبرز الخدمات ضمن قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، والتعليم والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، كما يُشكل التطبيق بوابة معلوماتية للمتعاملين، تُمكنهم من التعرف على كافة الخدمات الحكومية، والاطلاع على أحدث الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

سرعة الإنجاز

وأكد المصعبي أن منصة «تم» تحقق سرعة عالية في إنجاز المعاملات، إضافة إلى فعالية الاستخدام والإجراءات، حيث يمكن للمتعاملين إنجاز أكثر من 90% من المعاملات الحكومية في أقل من 6 دقائق، بما يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز رفاهية المستخدمين وتحقيق رضاهم.

ومشيراً إلى أن المنصة تعزز تجربة المتعاملين في إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تترجم إلى العديد من الممكنات والحلول الرقمية، التي تعزز من كفاءة الخدمات الحكومية، وتثري تجربة المتعاملين، وأبرزها، خدمة «محفظتي» التي تمكن المتعامل من الاطلاع على كافة المستندات الخاصة به في مكان واحد والوصول إليها بسهولة في أي مكان وزمان.

خيارات آمنة

وأشار مدير إدارة منصات الخدمات الرقمية إلى العديد من الخدمات التي تهم وتسعد المتعاملين وأبرزها «سداد أبوظبي»، والتي توفر خيارات دفع متنوعة مثل «أبل باي وسامسونغ باي»، لإتمام عمليات سداد رسوم الخدمات الحكومية بكل راحة وسهولة وأمان، وأيضاً «الحكومة المتكاملة» والتي تتيح التبادل الآمن للبيانات والوثائق الرقمية بين الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن هذه الخدمات الرقمية ستساهم في توفير 5 مليارات درهم من حجم إنفاق المتعاملين لإنجاز المعاملات المختلفة، كما توفر 52 مليون ساعة عمل للجهات الحكومية، وتختصر أرشفة نحو 219 مليون وثيقة سنوياً.

أهمية الرقمنة

وعن أهمية التحول الرقمي، في الخدمات الحكومية واستيعاب المتعاملين للتفاعل مع هذا التحول قال المصعبي:

إن منظومة «تم» للخدمات الحكومية ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات والتحولات الإيجابية على مستوى رقمنة الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وانعكس بالإيجاب على المتعاملين، والذين تزداد أعدادهم في استخدام الخدمات الرقمية، حيث إن 94% من المعاملات الحكومية ممكن إنجازها من خلال منصة واحدة، ومن المتوقع ارتفاع معدلات المستخدمين بنسبة كبيرة بحلول نهاية عام 2021.

رضا المتعاملين

وأشار المصعبي إلى أن أبوظبي حققت تقدماً لافتاً على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك حققت نتائج استثنائية في نسبة رضا المتعاملين ومشاركتهم وتفاعلهم مع هذه الخدمات، ومطالباً أفراد المجتمع باستخدام هذه الخدمات التي تحقق سعادتهم ورضائهم، كما ترحب هيئة أبوظبي الرقمية بتقديم الاقتراحات والأفكار المبتكرة لكي يصبح المتعامل جزءاً من عملية البناء والتطوير وتحسين جودة التطبيق.

أهداف

وعن الخطط المستقبلية والأهداف الطموحة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية في أبوظبي، قال: إن منصة «تم» تسعى إلى توفير جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي بنسبة 100% بنهاية العام الجاري 2021، مع أهمية تحقيق التكامل والشمولية في الخدمات الرقمية المقدمة.

وأضاف: نواصل عقد الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون مع الجهات المحلية والعالمية، بما يدعم جهود المنظومة في تبني الابتكار والارتقاء بمستوى ورقمنة كافة الإجراءات والمعاملات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات حكومة الإمارة.

هوية رقمية

يستخدم تطبيق «تم» الهوية الرقمية للدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، حيث إنها الآلية المعتمدة في الدولة لتوثيق المتعاملين، والاستفادة من المنصات والخدمات الحكومية، كما أنها تتيح للمتعامل استخدام بصمة الوجه لتفعيل الحساب والدخول إلى النظام، وهذا الأمر من شأنه أن يسهل إتمام المعاملات الحكومية على المتعامل، ويمكنه من إجراء معاملاته من أي مكان وزمان.

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