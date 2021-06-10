6 غيغا واط سعة المحطات الشمسية العاملة وقيد الإنشاء في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن مجموع سعة المحطات الشمسية العاملة وقيد الإنشاء في الدولة، نحو 6 غيغا واط.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الخدمات المساندة، خلال ورش عمل افتراضية، نظمتها الوزارة، ضمن سلسة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة»، أن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة»، تأتي في إطار دعم وزارة الطاقة والبنية التحتية لجهود الدولة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالتقنيات الحديثة والابتكارات المرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأهمية تحقيق استدامة موارد الطاقة.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حددت لنفسها أهدافاً طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة، وأن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة»، تأتي في إطار دعم جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ومساندة الجهود الدولية في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وخفض البصمة الكربونية، والتي تمثل مستهدفاً رئيساً لاتفاق باريس للتغير المناخي، الذي تدعمه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت إلى أن الدولة تواصل النجاحات في مجال تنويع مصادر الطاقة، ومنها الطاقة الشمسية، التي تعد من المصادر الأساسية للطاقة المتجددة في الدولة، حيث استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال، من الناحيتين الفنية والتجارية، وتعد الأسعار التي تم التوصل لها لتوليد الطاقة الشمسية، الأقل، مقارنة بنظيراتها على مستوى العالم.

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