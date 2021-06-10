بحث علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات وقبرص

المصدر: (نيقوسيا - وام )

قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع بزيارة رسمية تعتبر الأولى من نوعها لقبرص، استمرت يومين تلبية لدعوة من الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بقبرص ، وتأتي الزيارة تأكيداً على أهمية بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير الماضي بشأن التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين. وأكد معاليه خلال اللقاء مع نظيره القبرصي عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وقبرص، متطلعاً لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المجال العسكري الدفاعي.وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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