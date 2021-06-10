حورية البلوشي مهندسة الأناقة في مشاريع عجمان العمرانية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شاركت الدكتورة مهندسة حورية أحمد البلوشي مستشار التخطيط لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في إنجاز العديد من المشاريع العمرانية المميزة في الإمارة، منذ عملها في الدائرة عام 2009 مهندسة تصميم داخلي بقطاع الشؤون الهندسية، وتعمل جاهدة ضمن فرق عمل الدائرة، لإبراز جمال الطراز المعماري لمدينة عجمان من خلال مجموعة من المبادرات، التي تنفذها الدائرة، أبرزها مبادرة «فن عجمان»، والتي تنوعت ما بين الجداريات على مبانٍ وجسور، وبالإضافة إلى جسور المشاة والمجسمات الفنية.

درب التميز

ومن أبرز المشاريع المعمارية التي وضعت عليها بصمة فنية مشروع الحي التراثي، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية، ويعزز دور القطاعي السياحي والاقتصادي ويعتبر وجهة الجديدة، وبلغت تكلفته 25 مليون درهم، ويضم 41 وحدة استثمارية وعدداً من الساحات المفتوحة لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، وجاء تصميم المشروع متماشياً مع الطراز المعماري القديم في الدولة، كما عملت مقيمة في كل من برنامج دبي للتميز الحكومي، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

لمسات فنية

وترى حورية أن العمل في مجال البلديات والتخطيط العمراني أو الهندسي يتناسب مع لمسات المرأة الفنية، حيث يتضمن العمل التخطيط وفق الاحتياجات والتوجهات العالمية، ونظراً إلى كون المرأة تمثل نصف المجتمع فهي تسهم في صياغة هذه الاحتياجات من منظورها، وعكس هذه الاحتياجات ووضع حلولها في التخطيط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز