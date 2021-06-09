شرطة رأس الخيمة توفر لقاح «كورونا» لنزلاء المؤسسة الإصلاحية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد اللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية من خلال توفير الرعاية الطبية المتميزة بشكل خاص، وفقاً لأعلى المعايير وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في سبيل الحفاظ على سلامتهم وضمان استمرارية العمل بانسيابية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في بيئة العمل الذي ينعكس بالإيجابية على النزلاء والموظفين على حد السواء عبر تقديم لقاح «كوفيد 19» لهذه الفئة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والاهتمام بهم واجب وطني وإنساني، وضمن أولويات القيادة في الحفاظ على حقوقهم طيلة فترة بقائهم بالمؤسسة من حيث توفير احتياجاتهم.

من جانبه أوضح العميد يعقوب بو ليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن الإدارة باشرت بالتعاون مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لنزلاء المؤسسة، وذلك بعد إدراج اللقاح تحت مظلة الصحة العالمية واعتماده من قبل وزارة الصحة الإماراتية وتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفاعلية للقاح، وذلك من قبل فريق طبي مختص من الوزارة.. مشيراً إلى أن اللقاح يُعطى على مرحلتين مع مراعاة متابعة حالة النزيل بعد أخذه للقاح لضمان فاعليته بالشكل المطلوب.

وقال إن الخدمة التي تم توفيرها وتقديمها لجميع نزلاء المؤسسة جاءت في إطار مبادرة أطلقتها الإدارة وهدفت إلى حماية النزيل من خطر الإصابة بالفيروس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز