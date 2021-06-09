2000 مختص يناقشون أحدث الابتكارات في المؤتمر الدولي لطب الطوارئ

المصدر: دبي – البيان

ناقش المؤتمر الدولي لطب الطوارئ العشرين التابع للاتحاد الدولي، أمس، مجموعة واسعة من مواضيع طب الطوارئ مثل الرعاية المركزة، وحالات الطوارئ الطبية على متن الطائرة، وطب الأطفال المتقدم، والحالات المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، والبحوث، والإدارة، والأكسجة الغشائية خارج الجسم وغيرها الكثير، حيث شهدت الجلسات تنظيماً مميزاً بالصيغة الافتراضية، وسيحظى المشاركون في المؤتمر بفرصة تنفيذ جلسات محاكاة عملية ضمن مجموعات صغيرة.

ويجمع المؤتمر الافتراضي، والذي فازت الإمارات باستضافته العام الماضي، والذي تنظمه شعبة طب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية 2000 طبيب ومتخصص من 40 دولة حول العالم عبر تقنيات الفيديو نظراً للأوضاع الحالية، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) لمناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والابتكارات المتعلقة في طب الطوارئ والإصابات، إضافة إلى تنظيم جلسات افتراضية تفاعلية تستعرض دراسات حالة وحلولاً مثمرة ورؤى قيمة بمشاركة خبراء من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم لهم إسهاماتهم وإنجازاتهم في طب الطوارئ.

260 ورقة

وقالت الدكتورة هند صالح مبارك محمد الظاهري، عضو اللجنة التنظيمية إن المؤتمر سيناقش 260 ورقة علمية من مختلف الخبراء، منها أكثر 30 ورقة من داخل الدولة، تستعرض مجموعة واسعة من مواضيع طب الطوارئ مثل الرعاية المركزة، وحالات الطوارئ الطبية على متن الطائرة، وطب الأطفال المتقدم، والحالات المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، والبحوث، والإدارة، والأكسجة الغشائية خارج الجسم وغيرها الكثير،، كما سيحظى المشاركون في المؤتمر بفرصة تنفيذ جلسات محاكاة عملية ضمن مجموعات صغيرة»، كما تطرق النقاش إلى الخطوات التي يجب على المستشفيات اتباعها لتعزيز الاستعداد لجائحة كورونا أو أي جائحة بشكل عام في إطار «طب الطوارئ و البروتوكولات العلاجية الخاصة بمكافحة الجائحة ومتابعة أحدث التطورات في مجال فيروس كورونا المستجد، وصولاً إلى تكوين تصور عن أفضل طرق تقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين بفيروس كورونا.

وبينت أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية لتبادل المعلومات وإتاحة آفاق جديدة أمام القطاع خاصة بعد أزمة (كوفيد 19) من خلال تقديم رؤى وأفكار عميقة تشاركها نخبة من ابرز العقول والشخصيات.

وأضافت أن المؤتمر الدولي لطب الطوارئ سيستمر لأربعة أيام يناقش خلالها جميع النواحي المختلفة المرتبطة بمشهد طب الطوارئ المتغير باستمرار، إضافة لجلسات حوارية متنوعة بما فيها جميع الجوانب المتعلقة بمرض (كوفيد 19) مشيرة إلى أنه تم تخصيص ورشة عمل حول رعاية الحالات الطارئة في طب الأطفال المتقدم، حيث سيقدمها يقدّمها متحدثون بارزون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا، والتقنيات والمهارات الجديدة المطلوبة في تنفيذ جلسات المحاكاة عن بعد، والتي بدا استخدامها على نطاق واسع بعد أزمة (كوفيد 19) لتوفير التعليم والتدريب والتقييم في المجالات الصحية

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