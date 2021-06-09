تشييد محطة إنتاج كهرباء لأنفاق خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

قامت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة- إدارة خورفكان باستكمال توصيل وتغذية الكهرباء لإنارة أنفاق طريق خورفكان من شبكة خورفكان، حيث كانت في الفترة السابقة تغذى عن طريق مكائن ديزل، وتم إلغاء 9 مولدات ديزل، واستبدالها بتركيب 4 محطات 11/415 ك.ف، وتم تغذيتها من محطة الأنفاق /1133 ك.ف.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان: إن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتقديم أفضل الخدمات لكل مناطق إمارة الشارقة، كما يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تطوير خدماتها وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية، ووصول الخدمات إلى جميع مناطق إمارة الشارقة بكفاءة عالية وتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل توصيل خدمات الكهرباء إلى الأنفاق، حيث قامت بتشييد وتشغيل محطة توزيع رئيسية «محطه الأنفاق /1133 ك.ف»، ومد خطوط ربط رئيسية من محطة إنتاج كهرباء خورفكان إلى محطة محطه الأنفاق /1133 ك.ف بطول يتجاوز الـ 13 كيلو متراً، والتغلب على صعوبات العمل المكان وتمرير الكابلات في الأنفاق، وكذلك تركيب محطات فرعية «11/415 ك.ف» وربطها مع الربلرات والمفاتيح الكهربائية الخاصة بالإنارة.

ويسهم تغذية خدمات الأنفاق من الشبكة الكهربائية في استمرار الخدمة بدون انقطاع وتقليل إزعاج الصوت والحفاظ على البيئة وتوفير وقود الديزل، حيث تم الاستغناء عن مكائن الديزل.

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