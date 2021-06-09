«حافلة عن الطلب».. تنقل ذكي في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

قام عبدالله المرزوقي المدير العام لمركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، بجولة ميدانية في جزيرة ياس على متن «حافلة عند الطلب» لتجربة الخدمة والاطلاع على خصائصها ومستوى جودتها، ويأتي ذلك بعد أن أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وبالتعاون مع «ميرال»، في 13 مايو الماضي خدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرة ياس، بهدف إثراء تجربة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والارتقاء بجودة خدمات النقل المتوفرة لقاطني الجزيرة وزوارها.

وتُتيح الخدمة لجميع الزوار والمقيمين في جزيرة ياس فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف مرافق الاستجمام والترفيه والتسوق داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق والعديد من المدن الترفيهية مثل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد، وغيرهما من الوجهات التي تتضمن حلبة مرسى ياس وياس مول، بالإضافة إلى المجمعات السكنية المختلفة داخل جزيرة ياس، وكذلك مناطق الزينة والمنيرة والبندر المجاورة على شاطئ الراحة. كما يرسخ التعاون بين مركز النقل المتكامل وشركة «ميرال» لاستخدام وسائل نقل ذكية ومستدامة في جزيرة ياس السياحة المستدامة في الجزيرة، ويعزز مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه وواحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية الكبرى، التي تستضيفها كل عام.

فكرة

وتعتمد فكرة خدمة «حافلة عند الطلب» على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل منطقة معينة، ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة، التي تعمل فيها الحافلة، وتمثل إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة. وتشجع زوار وقاطني تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلل مسافة المشي ووقت انتظارهم.

آلية

ويمكن الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وسريعة عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، حيث بإمكان المتعاملين تحميل التطبيق المتوفر في «أبل ستور» و«جوجل بلاي» على الهواتف والأجهزة الذكية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالراكب والوجهة المستهدفة، واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة، التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه.

كما سيظهر نوع الحافلة ورقم اللوحة في التطبيق، الذي يوفر أيضاً لطالب الخدمة إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر، بدءاً من وقت طلبها إلى أن تصل للوجهة المستهدفة.

تتبع

وأكد عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل في ختام الجولة كفاءة خدمة «حافلة عند الطلب» وسهولة وسرعة الحصول عليها، مشيراً إلى قلة المدة المستغرقة للاستجابة بعد تحديد نقطة وجوده عبر التطبيق الذكي وقدرته على تتبع حركة الحافلة حتى وصولها للموقع، والفترة الزمنية التي استغرقتها الرحلة للوصول إلى الوجهة المستهدفة.

وحث المدير العام لمركز النقل المتكامل الجمهور من سكان جزيرة ياس على تجربة خدمة «حافلة عند الطلب» وتقييمها بأنفسهم والإفادة بتجربتهم وتقديم أي مقترحات أو أفكار تعزز من جودة الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على أن يكون الجمهور جزءاً من عملية التطوير، وبما يمكن من تقديم خدمات، تتناسب مع احتياجاتهم وتواكب توقعاتهم وتلبي تطلعاتهم.

شراكات استراتيجية

وأوضح أن التوسع بهذه الخدمة إلى جزيرة ياس يأتي بالتعاون مع «ميرال» في إطار بناء شراكات استراتيجية لخدمة المجتمع وإسعاده، من خلال توفير خدمات نقل مبتكرة وذكية، تسهل حركة تنقلات سكان جزيرة ياس وزوارها وتختصر عليهم المسافات والوقت، وتدعم الجهود المشتركة للارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتوقع المرزوقي أن تشهد الخدمة الجديدة في جزيرة ياس استجابة واسعة من قبل السكان والزائرين، لا سيما أثناء تنظيم فعاليات وأحداث سياحية وترفيهية ورياضية في الجزيرة، حيث تُعد الخدمة وسيلة ربط مريحة ومبتكرة وذكية ومرنة لمختلف المناطق والمواقع في الجزيرة، تتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار وتمكنهم من تحديد مسار تنقلاتهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول.

وأكد المدير العام لمركز النقل المتكامل اهتمام المركز بمواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة وتوسيع المجال التشغيلي لخدمة «حافلة عند الطلب» إلى مناطق إضافية في إمارة أبوظبي، بهدف تنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع وتسهيل تحركاتهم اليومية ضمن الأحياء السكنية والمناطق السياحية والتجارية والترفيهية في الإمارة.

إضافة نوعية

وبدوره، قال محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: تشرفت بمرافقة عبدالله المرزوقي المدير العام لمركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي على متن واحدة من حافلات خدمة «حافلة عند الطلب» تلك الخدمة، التي تم إطلاقها مؤخراً لسكان وزوار جزيرة ياس كونها وسيلة تنقل ذكية بين مختلف وجهات الجزيرة، وتأتي هذه الخدمة الذكية كونها إضافة نوعية نستكمل بها مقومات جزيرة ياس، ونرتقي بمستويات الراحة والرضا لكل من الزوار والسكان، وذلك في إطار سعينا إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كونها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، ونحن على يقين من أن هذه الخدمة الذكية وسهلة الاستخدام ستسهم في تحقيق رؤيتنا، بما ستقدم للزوار والسكان من وسيلة ذكية للتنقل بين مختلف مرافق جزيرة ياس بكل سهولة ويسر.

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