شرطة دبي تختتم فعاليات الربع الأول من «الروح الإيجابية» لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات الربع الأول من مبادرة «الروح الإيجابية» لعام 2021، بتنظيم حفل في نادي الضباط لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة ممن ساهموا في إنجاح فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وسلم العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، دروع التكريم إلى الشركاء الاستراتيجيين من: بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، ومؤسسة دبي للإعلام، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب تكريم رعاة المبادرة: مردف ستي سنتر للتسوق، ونادي فيتنس تايم، وجويل اسينس.

نجوم المبادرة

وخلال الحفل، أعلنت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع عن نجوم مبادرة الروح الإيجابية على مستوى الإدارات العامة والمجالس في شرطة دبي، حيث فازت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي بالمركز الأول على مستوى الإدارات العامة، فيما فاز مجلس أصحاب الهمم بالمركز الأول على مستوى مجالس الشرطة.

وأثنى العميد خالد شهيل على جهود كل الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الداخليين في شرطة دبي والرعاة في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية، وتقديم العديد من البرامج المجتمعية والتوعية والثقافية والتطوعية التي ساهمت في توعية جميع فئات المجتمع بالقيم والأخلاق وتقاليد مجتمعنا الأصيلة وخصوصاً لفئة الشباب لتنشئتهم بالصورة المطلوبة ولتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما وضعت برامج عدة ساهمت في صقل شخصياتهم وعززت الثقة لديهم إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.

نتائج الرضا

وأكد العميد شهيل أن نتائج استطلاع الرأي الخاصة بمبادرة «الروح الإيجابية» أظهرت أن نسبة الرضا عنها وصلت إلى 89.5%، بينها 91.1% نسبة الرضا عن المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها، و91.2% نسبة الرضا عن نشر المعلومات، و92% نسبة الرضا عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، و76.9% عن حملات التوعية التي تم تنفيذها في المبادرة.

عدد المشاهدات

ولفت العميد شهيل إلى أن المواد الإعلامية المنشورة عن مبادرة الروح الإيجابية حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مشاهداتها عبر منصة انستغرام 10 ملايين و633 ألفاً و888 مشاهدة، وعبر منصة تويتر 801 ألف و518 مشاهدة، وعبر منصة فيس بوك 276 ألفاً و597 مشاهدة.

19 ألف مستفيد

وأكد العميد شهيل أن عدد المستفيدين من مبادرة الروح الإيجابية بلغ 19 ألفاً و971 مستفيداً، فيما بلغ عدد البرامج والمحاضرات المُنفذة فيها 140 محاضرة بينها محاضرات تم تنفيذها عن بُعد لمختلف الفئات العمرية ضمن خطة عمل المبادرة في مناطق الخوانيج وند الحمر وأم سقيم ووادي الصفا.

المسابقات والأنشطة

ولفت العميد شهيل إلى أن هناك 875 شخصاً شارك في مسابقة «الروح الإيجابية» بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، و256 مشاركاً في مسابقة «الروح الإيجابية والثقافية»، و250 مشاركاً في فعالية دبي صديقة للدراجات الهوائية و1468 مشاركاً في الأنشطة المجتمعية الخاصة بمنافسات الألعاب الإلكترونية في مناطق الخوانيج وند الحمر وأم سقيم ووادي الصفا.

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