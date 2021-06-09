حمدان بن محمد يوجّه بتخفيض الاشتراطات الحكومية في دبي بنسبة 30%

المصدر: البيان الإلكتروني

وجَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتخفيض الاشتراطات الحكومية في دبي بنسبة 30%، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في دعم القطاع الخاص كشريك لدبي في مسيرة النجاح، وجَّهنا اليوم بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض الاشتراطات الحكومية في الإمارة بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة القادمة تيسيراً على قطاعات الأعمال وتمكينها من اكتشاف فرص جديدة للنمو".

وأضاف سموه: "القطاعان الحكومي والخاص في دبي تجمعهما شراكة طويلة وقوية وجهنا بتوسيع نطاقها بمنح القطاع الخاص فرصاً أكبر ضمن المشاريع الحكومية للإمارة، توازياً مع استمرار العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في دبي وزيادة جاذبيتها وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للأنشطة الاستثمارية".

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