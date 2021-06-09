«أبوظبي للزراعة» و«الشرطة» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز التعاون المشترك بشأن الإبلاغ عن الممارسات غير السليمة في قطاعي الزراعة والغذاء والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بتوفير الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي إمارة أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، فيما وقعها عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

وقال سعيد البحري العامري إن هذا التعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاء تلبية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات كافة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف الارتقاء بإمارة أبوظبي إلى أعلى المراتب في مجال الزراعة والسلامة الغذائية من خلال الكفاءة في إنفاذ القوانين والتشريعات الزراعية والغذائية بما يكفل حماية الإنسان والثروة الحيوانية والبيئية من كافة الممارسات غير السليمة.

وأشار إلى أهمية تمكين وتأهيل المفتشين والمرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين في مجال جمع المعلومات والأدلة وضبط المخالفات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في كل حالة بالإضافة إلى التقصي عن الممارسات غير السليمة في قطاع الزراعة بشقيه الحيواني والنباتي وسلامة الغذاء.

وأضاف: «نعتز بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال إنفاذ القانون ويسرنا العمل معاً وتبادل الخبرات التدريبية لتعزيز منظومة الغذاء وتطبيق القوانين الخاصة باستدامة قطاع الزراعة والغذاء».

وأوضح أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي متواصل، وتمثل مذكرة التفاهم حلقة جديدة لتطوير التعاون وتعزيز العمل المشترك لخدمة الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

وقال: «كلنا ثقة بأن هذه المذكرة ستعمل على تحقيق تطلعات الطرفين للوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتطوير قطاع الزراعة وتحقيق أفضل معدلات السلامة الغذائية بما يضمن سلامة ورفاهية الموطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي».

من جانبه أكد اللواء محمد سهيل الراشدي اهتمام القيادة العامة ببناء شراكاتها المؤسسية وفق أولوياتها الاستراتيجية «تطوير شراكات فاعلة» وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية باعتباره مبدأً مهماً من المبادئ الاستراتيجية التي تنتهجها في تنفيذ رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بتدريب المفتشين والمرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين التابعين للهيئة على مهارات الحس الأمني وجمع المعلومات والأدلة وضبط المخالفات والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في كل حالة والعمل على إبلاغ الهيئة عن جميع الممارسات غير السليمة المتعلقة بالزراعة والغذاء وتمرير المعلومات الخاصة بذلك، إضافة إلى المشاركة في حملات التفتيش بشكل ربع سنوي وعقد دورات الحس الأمني والتعاون فيما يتعلق بالحالات الجنائية المرتبطة بخدمات الثروة الحيوانية والمقدمة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وتقديم الدعم الأمني خلال الزيارات الميدانية المختلفة متى ما تطلب الأمر ذلك.

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