أطباء مستشفى توام ينجحون في إنقاذ مريضة شابة من استئصال الكلى

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح فريق طبي في مستشفى توام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للخدمات الصحية في دولة الإمارات، في الحفاظ على كلية فتاة شابة تبلغ من العمر 30 عاماً، في إطار سلسلة من العمليات والخدمات المتميزة التي يقدمها قسم المسالك البولية في المستشفى.

ولدى وصولها إلى مستشفى توام أجرى لها الفريق الطبي المختص تقييمات طبية شاملة، وتم تشخيص آلام الكلية والالتهابات التي تعاني منها والذي تسبب في انسداد الموصل الحويضي الحالبي، والتي تنجم عن تضيق الحالب بما يؤدي إلى تسرب البول إلى المثانة وبالتالي تضخمها، والمرضى الذين يعانون من هذه الأعراض يفترض استئصال الكلى.

وفي ضوء الفحوصات التي أجريت للمريضة قرر الأطباء في مستشفى توام التريّث في إجراء عملية استئصال للكلية، وقرروا بدلاً من ذلك، القيام بعملية ترميم محدودة تكللت بالنجاح التام، وخرجت المريضة من المستشفى في حالة صحية جيدة.

وقال الدكتور أفتاب أحمد، استشاري المسالك البولية في مستشفى توام، والذي أجرى العملية، أن انسداد الموصل الحويضي الحالبي هو حالة قابلة للشفاء، ومن خلال تدخل جراحي بسيط تمكنا من تحقيق النتائج نفسها التي تتحقق عادة عبر جراحة كبيرة، وتجنبنا المخاوف الناجمة عن آثار العملية بعد إجرائها، وذلك أمر مهم بشكل خاص للشابات.

وأضاف أن الفريق الطبي المعالج تمكن من معالجة الانسداد بنجاح مع أقل قدر من الجراحة غير الظاهرة، كما نجح الفريق الطبي كذلك في تقليل مدة إقامة المريضة في المستشفى إلى نحو 24 - 48 ساعة، وتعافيها المبكر، وتخفيف الآلام والمضاعفات خلال الجراحة وبعدها.

من جانبها، أعربت المريضة عن سعادتها الكبيرة لنجاح العملية، وللنتائج الجيدة التي تحققت بمساعدة الدكتور أفتاب والفريق الطبي في مستشفى توام ولهم مني جزيل الشكر، خاصة مع عدم ترك آثار لمكان الجراحة سوى جرح بسيط يكاد لا يرى، حتى أن أحداً لا يستطيع أن يلاحظ أنني قد خضعت لعملية جراحية.

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