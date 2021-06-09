دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في شقة سكنية بالرقة بدون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية في شارع الرقة بدون تسجيل اي اصابات حيث تم اخلاء المبنى.

وتفصيلاً أفاد الدفاع المدني في دبي ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 9:01 من صباح اليوم الأربعاء 9-6-2021 ، بوقوع حادث حريق في منطقة الرقة وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 9:07 تبين إن الحادث في شقة سكنية في الطابق 14 في برج الصقر وتم إخلاء المبنى من قاطنيه ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء ، وفي تمام الساعة 9:40 أفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث تحت السيطرة وجرت عملية المكافحة من قبل 3 مراكز إطفاء ( مركز بورسعيد ومركز الراس ومركز الكرامة ) ولا توجد أي اصابات أو وفيات حيث تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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