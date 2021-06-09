محمد بن راشد: مستقبل الإمارات بيد شبابها

المصدر: العين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدفعة 41 من طلاب وطالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث وجّه سموه التهنئة للخريجين بهذه المناسبة، مثنياً على إنجازهم وعطائهم لوطنهم، كما بارك سموه لأهالي الطلاب والطالبات، شركاء أبنائهم وبناتهم رحلة الدراسة والاجتهاد والتفوق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في كلمة وجهها للطلبة الخريجين بهذه المناسبة أن مستقبل الإمارات بيد شبابها، موجهاً سموه الطلاب والطالبات بالقول: اليوم أنتم تدخلون مسيرة البناء، وأضاف سموه: بلادكم استثمرت فيكم الكثير.. وتتوقع منكم الكثير.

كما قال سموه على «تويتر»: «أثناء تخريج 2700 من أبناء الوطن في جامعة الإمارات، نبارك لأهلكم، نبارك لوطننا بكم، نبارك لمستقبل دولة الإمارات معكم، حفظكم الله ووفقكم لبناء حياتكم وحياة الإمارات القادمة».

اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 41 من طلبة جامعة الإمارات

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز