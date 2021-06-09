نهيان بن مبارك يستعرض مع سفير إيطاليا سبل تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء، رحب معاليه بالسفير الإيطالي والدكتورة بينديتا بارافيا منتجة حدث «opera star» الذي سيقام في دبي بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.. مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا وتطورها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وقال معاليه إن مشاركة جمهورية إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي تجسد رسوخ الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين، إذ نتطلع إلى مشاركة إيطالية استثنائية في أحد أهم وأكبر الأحداث على مستوى العالم للمشاركة في صناعة عالم جديد قائم على الإبداع والابتكار لخير الإنسانية جمعاء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا بما يخدم المصالح المشتركة.. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته أكد نيكولا لينير حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي سيدشن مرحلة جديدة في تاريخ العالم تؤكد على أهمية التعاون والعمل معاً من أجل الإنسانية وحياة أفضل للأجيال المقبلة.

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