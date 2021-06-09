نادي دبي للسيدات يطلق أنشطة صيفية بأجواء صحية

المصدر: دبي - البيان

أطلق نادي دبي للسيدات مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية والشاطئية الترفيهية المليئة بالمرح والمغامرات خلال الصيف الحالي تحت شعار «حَلّقي بعيداً مع نادي دبي للسيدات» تلبي احتياجات الكبار والصغار معاً نحو تمضية أوقات سعيدة ومفيدة في أجواء اجتماعية ممتعة وبيئة صحية وآمنة.

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة إن النادي يحرص باستمرار على إطلاق مبادرات نوعية للعضوات والزائرات تواكب رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات لدعم الصحة البدنية والذهنية للمرأة والطفل معاً من خلال أنشطة وفعاليات مبتكرة وخدمات عالية المستوى ترسخ مكانة النادي كوجهة للمرأة السعيدة والصحية وهو ما نعمل على توفيره في صيف 2021 عبر تقديم تجربة نوعية وفريدة تسعد العضوات والزائرات في أجواء عائلية تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بهذه الباقة من الأنشطة الرياضية والفنية والمغامرات الآمنة التي تتضمنها حملتنا لهذا العام«.

وأضافت المها البستكي أن رائدات النادي سيتمكن من الاستمتاع بعطلة صيفية محلية رائعة، مع فرصة الاسترخاء والسباحة وسط أجواء من الخصوصية يوفرها الشاطئ الوحيد في دبي المخصص للسيدات فقط.

وبالإضافة إلى هذه الخدمات المعتادة في النادي، ستتمكن العضوات والزائرات من الاستمتاع أيضاً بمجموعة واسعة من الأنشطة الجديدة التي ينظمها النادي بما في ذلك ركوب الأمواج بالطائرات الورقية الكبيرة وقوارب التنين وكرة التنس الشاطئية والـ»هولا هوب) والترامبولين والعديد من الأنشطة الأخرى، وسيتمكن الأطفال أيضاً من الاستمتاع بأنشطة الرسم والتلوين وإطلاق الخيال لتشكيل الأشياء المحببة لهم بالصلصال، كما يستضيف النادي بطولة الاسكواش للسيدات التي تشارك فيها سيدات وفتيات من عمر 15 سنة فأكثر، إضافة إلى إطلاق عروض حصرية للعضوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز