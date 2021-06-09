27 ألف مستفيد من بطاقة «بنيان»

المصدر: دبي - وائل نعيم

تعتبر بطاقة «بنيان» نقلة نوعية وأساسية في سعي بلدية دبي لإسعاد المواطنين، حيث تسهل على المواطنين في جميع أنحاء الدولة شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل وبأسعار مخفضة، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من بطاقة «بنيان» التي أطلقتها بلدية دبي في ديسمبر 2019، حوالي 26 ألفاً و928 مواطناً، فيما بلغ عدد الشركات المشاركة في تقديم الخصومات 207 شركات.

وقالت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في البلدية، تهدف مبادرة «بنيان» إلى تسهيل وإسعاد جميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، وتحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض، وتلبي احتياجاتهم في كل ما يخص أمور مواد البناء وتجهيز المنزل من جميع النواحي بحيث توفر لهم البطاقة خصومات وأسعاراً متميزة، وتغطي الجوانب الأساسية التي يحتاجها المواطن في تجهيز منزله وبأفضل الأسعار مما يسهم في تحقيق وفر مالي جيد.

وأضافت: تسعى بلدية دبي كمؤسسة حكومية هدفها سعادة المجتمع وتوفير احتياجاته بالعمل بكل جهد للقيام بمبادرات مجتمعية تنشر من خلالها السعادة والرضا، لذلك تم إطلاق بطاقة «بنيان» كمبادرة من المبادرات التي نتمنى أن نعزز جودة الحياة وننشر السعادة.

حيث تعكس هذه المبادرة اهتمام بلدية دبي وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

وتابعت: تتميز البطاقة بأنها أول بطاقة لخصومات وعروض لمواد البناء وتجهيزات المنزل لجميع المواطنين، وهي خدمة من دون رسوم، وتعتبر قيمة مضافة ومن الخدمات التي تقدمها بلدية دبي للمتعاملين من أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني، ومن أجهزة ذكية متوفرة في مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا)، وبضغطة زر، حيث إنها مربوطة ببطاقة الهوية.

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