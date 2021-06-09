ميزات إضافية في تطبيق «تاكسي دبي»

المصدر: دبي- البيان

دعّمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات التطبيق الذكي الخاص بها DTC App، من خلال إضافة خاصية طلب لعدد مختلف من الخدمات الجديدة التابعة لأسطول مركباتها، كخدمة تاكسي أصحاب الهمم، تاكسي السيدات والعائلات، وتاكسي المطار، بالإضافة إلى جميع خدمات الليموزين الفارهة، والمتوفرة على التطبيق منذ إطلاقه في عام 2019.

حيث يأتي ذلك تأكيداً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً بتقديم خدمات نقل آمنة، موثوقة وذكية، وفي إطار تحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بـ«التشغيل المتميز» و«التحول الذكي».

وأكد عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي أن المؤسسة قد وضعت استراتيجيات طموحة، نتج عنها إطلاق العديد من المبادرات والخدمات، التي تتبوّأ مراتب عالمية متقدمة، وتركز المؤسسة بشكل خاص على إسعاد متعامليها، والارتقاء بمستوى رضاهم.

وذلك عبر توفير وقتهم وجهدهم واستشراف احتياجاتهم، وإن استحداث خدمات تمكنهم من الحصول على خدمات نقل فارهة وآمنة بضغطة زر، من شأنه أن يغير مفهوم التنقل بمركبات الأجرة لدى المتعاملين، ليتجاوز حدود توقعاتهم.

كما أشار إلى أن DTC App يتيح للمستخدم، إلى جانب الحجز الفوري لمركبات الأجرة، حجز المركبات والخدمات بصورة مسبقة في أي تاريخ أو أي وقت، بالإضافة إلى احتساب التكلفة التقريبية للرحلة قبل انطلاق الرحلة، عند تحديد الموقع بشكل تلقائي من قبل التطبيق بعد إدخال البيانات الشخصية.

ومن بعد تأكيد الطلب واختيار طريقة الدفع يتولى التطبيق البحث عن أقرب مركبة أجرة وإرسالها إلى مكان المتعامل بصورة تلقائية، مع وصول إشعارات تنبه المتعامل بوصول المركبة إلى الموقع المحدد، بحيث تم وضع خيارات عدة لتحديد طريقة دفع قيمة الرحلة منها البطاقة الائتمانية، المحفظة الإلكترونية، أو الدفع نقداً، ونوّه بأن قيمة الرحلة تحتسب مجانية بالكامل في حال عدم تشغيل السائق للعداد.

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