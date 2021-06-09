مناقشة رفع قدرات عناصر الشرطة الخاصة

المصدر: (عجمان- البيان)

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي وفداً من إدارة الشرطة الخاصة الاتحادية بوزارة الداخلية، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد سعيد خليفة الكتبي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى قدرات عناصر الشرطة الخاصة المحلية والاتحادية في مكافحة الجريمة.رحب قائد عام شرطة عجمان بوفد الشرطة الخاصة الاتحادية برئاسة العقيد ركن طهميمة مطر العامري نائب قائد إدارة الشرطة الخاصة الاتحادية 71، يرافقه المقدم سعيد سالم الشامسي، مشيداً بجهودهم المتميزة وسعيهم الحثيث في سبيل تعزيز قدرات عناصر الشرطة الخاصة في مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

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