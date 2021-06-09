شراكة بين «دعم القرار» وجمعية قادة الشرطة

المصدر: (دبي - البيان)

عقد مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي اجتماعاً مع الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك لبحث سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال استشراف المستقبل الأمني من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تعزّز الاستشراف الأمني الدولي.

وأكد العميد الدّكتور عبدالله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، الذي ترأس الاجتماع من جانب شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم وبتوجيهات مباشرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، على الشراكة مع كل الجهات والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية من أجل استشراف المستقبل الأمني والخدمات والتجارب التي تعزز الأمن والأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز