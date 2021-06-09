عبدالله النعيمي يطلع على تطورات المرحلة النهائية في «الحليو السكني»

المصدر: عجمان - وام

اطلع الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، على تطورات سير العمل في مشروع مجمع الحليو السكني الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإشراف دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والذي من المتوقع إنجازه بالكامل في نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للشيخ عبدالله النعيمي للمجمع، رافقه فيها مريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، والمهندس أحمد بن سلطان النعيمي رئيس قسم الاشراف والرقابة الهندسية بدائرة البلدية وعدد من المسؤولين والمهندسين والمختصين بإنجاز المشروع.

وأوضح الشيخ عبدالله النعيمي خلال جولته التفقدية، أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً ودائماً بدعم مشاريع البناء والإعمار والتي تهدف لتوفير سكن كريم للمواطنين وتزويده بكل مقومات الرفاهية والعيش الرغيد.

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