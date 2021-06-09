البواردي يبحث العلاقات مع القائم بالأعمال الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، شون ميرفي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والوفد المرافق له.

ورحب معاليه خلال اللقاء بالقائم بالأعمال الأمريكي، وجرى بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.

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