«الإمارات للشحن الجوي» توسّع البنية الأساسية لسلسلة الشحن المبرّد بدبي

المصدر: دبي - البيان

تعمل «الإمارات للشحن الجوي» على تعزيز قدراتها في مجال الأدوية الحساسة للحرارة والتعامل مع اللقاحات في دبي من خلال توسيع حجرة التبريد المؤتمتة بالكامل وإضافة 94 موقعاً للحاويات في منشأتها المخصصة للأدوية في مطار دبي الدولي والمعتمدة بموجب «ممارسات التوزيع الآمن GDP» للاتحاد الأوروبي.

وستوفر حجرة التبريد الموسعة مساحة إضافية قدرها 2600 متر مربع من البيئة التي يمكن ضبط حرارتها بين درجتين و25 درجة مئوية لتخزين ومناولة اللقاحات والمستحضرات الدوائية الأخرى في مرفق الشحن الجوي المعتمد ما يعزز مكانة «الإمارات للشحن الجوي» كشركة عاملة في نقل الأدوية ويوفر مزيداً من السعة في مركزها بدبي لتلبية الطلب المتزايد على نقل لقاحات «كوفيد 19» وستستوعب الحجرة المبردة بعد التوسعة ما يتراوح بين 60-90 مليون جرعة من اللقاحات في وقت واحد.

وتواصل «الإمارات للشحن الجوي» القيام بدور رائد في التوزيع الدولي للقاحات «كوفيد 19»، حيث نقلت منذ أواخر عام 2020 حتى اليوم ما يزيد على 75 مليون جرعة من هذه اللقاحات على أكثر من 250 رحلة إلى أكثر من 60 وجهة.

مساهمة

وأعرب نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن عن فخر الإمارات للشحن الجوي بنقل أكثر من 350 طناً من لقاحات «كوفيد 19» حول العالم ما يقدم مساهمة فعّالة في دعم المجتمعات التي لا تزال شديدة التأثر بالموجة الحالية من الجائحة تتطلع دائماً إلى الأمام، ونتوقع زيادة في الطلب على نقل اللقاحات إلى الدول النامية خلال النصف الثاني من هذا العام. منوهاً بنمو أحجام اللقاحات التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» في الأسابيع القليلة الماضية استجابة لزيادة الإنتاج، متوقعاً الوصول لنقل 100 مليون جرعة قبل نهاية يونيو الجاري.

وأضاف نبيل سلطان إن الأشهر الستة الماضية كانت بمثابة تجربة تعليمية قيّمة ومتبادلة لكل من الإمارات للشحن الجوي ومصنعي الأدوية والشركاء في مجال الخدمات اللوجستية. وتم الاستفادة من دروس هذه التجربة لجعل عملية نقل اللقاحات أسرع وأعلى كفاءة ما يعزز المرحلة التالية من نقل لقاحات «كوفيد 19» وكذلك المنتجات الدوائية الأخرى الحساسة للحرارة في المستقبل. وتميزت «الإمارات للشحن الجوي» بالريادة على مستوى الصناعة العالمية.





مبادرة

تعاونت «الإمارات للشحن الجوي» في يناير 2021 مع موانئ دبي العالمية ومطارات دبي والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية لإطلاق مبادرة لوجستية عالمية لنقل وتوزيع اللقاحات عبر دبي وفي فبراير 2021 وقعت «الإمارات للشحن الجوي» مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد 19» دعماً لمرفق كوفاكس COVAX Facility المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي عادل للقاحات.

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