«الهلال» و«ائتلاف الأمل» يتعاونان للتصدي للجائحة عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، و«ائتلاف الأمل» بمقر الهيئة أمس مذكرة تفاهم لتعزيز دور الدولة في التصدي لجائحة «كوفيد 19» عالمياً، من خلال توفير حلول لوجستية عالية السرعة لنقل المساعدات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات المستشفيات المتعلقة بالحد من تفشي الجائحة للعديد من الدول، إلى جانب توفير الاحتياجات الصحية الأخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم يقوم «ائتلاف الأمل» بإيصال مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي إلى جميع الدول التي تحددها الهيئة، مع توفير الخدمات اللوجستية الأخرى المتمثلة في النقل والشحن والتخزين، إلى جانب تعزيز التعاون في الإنساني والتنموي.

وقع مذكر التفاهم من جانب الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، فيما وقعها عن ائتلاف الأمل الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس اللجنة التنفيذية للائتلاف الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

رؤية

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن المذكرة تجسد رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، في نسج الشراكات الهادفة والبناءة مع الشركات والمؤسسات الوطنية لتنسيق برامجها وتوحيد مواقفها تجاه القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وتبني أفضل الحلول للتعامل معها ومعالجتها.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: يسعدنا التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم الإمدادات والخدمات الطبية الرئيسية لأولئك الذين يحتاجونها في جميع أنحاء العالم.

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