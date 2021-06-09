63.984 جرعة لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 63,984 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13,411,284 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 شخص.

‌وأعلنت الوزارة عن إجراء 209,026 فحصاً جديداً باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 2,205 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 587,244 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,704 حالات.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,168 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 566,677 حالة.‎ ‌‎

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