كهرباء وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالهيئة، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والتنسيق في التعاون الأمني المستقبلي وعرض مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة والخاصة بالترشيد والاستغلال الأمثل للطاقة (الكهرباء والمياه والغاز). واستعرض السويدي خلال اللقاء جهود الهيئة ومسيرتها التطويرية والمبادرات التي أطلقتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وأثنى على الجهود الملموسة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع.

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