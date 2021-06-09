«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير أداء الموازنة العامة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

ناقش الاجتماع - الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة التي تسهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الأول لعام 2021م المقدم من دائرة المالية المركزية لمتابعة أداء الموازنة العامة والعمل على تطويرها وتحسين جوانبها ومخرجاتها.

مؤشرات

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والمصروفات للربع الأول لعام 2021 للجهات الحكومية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس مجموعة من مقترحات هيئة الشارقة الصحية والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والخدمات التي ستقدم في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، مما يجعلها وجهة رائدة في تقديم الرعاية الصحية والعمل على تطوير الأبحاث الطبية والعلاجات الحديثة.

إجراءات

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني حول إجراءات وضوابط تركيب أنظمة كشف الحرائق في المنازل السكنية في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير شرحاً مفصلاً حول الأنظمة الحديثة المستخدمة في كشف الحرائق بما يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة وتحقيق زمن استجابة أفضل للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

تقدير

أثنى المجلس على دور الإدارة العامة للدفاع المدني في استخدام الأنظمة والممارسات الحديثة المتطورة، مما ينعكس على السلامة العامة للقاطنين في إمارة الشارقة.. موجهاً بالعمل على تنفيذ حملات توعوية بشكل أكبر لمختلف فئات المجتمع.

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