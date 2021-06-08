تسوية بلاغات شيكات بـ 644 مليون درهم في بر دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها 644 مليوناً و164 ألف درهم خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 767 مليون و433 ألف درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2019.

وأوضح العميد عبد الله المعصم، ان برنامج تسوية بلاغات الشيكات حلّ مشكلات كبيرة، فالمتهمون في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال يتعثرون في السداد لسبب أو لآخر، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطهم مجدداً واستمرار حياتهم.

وأشار العميد عبد الله المعصم إلى انخفاض مؤشر بلاغات الشيكات لدى المركز بنسبة 36%، لافتاً إلى أن المراكز عمدت إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدد كبير منهم تنازل عن البلاغات بعد الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض حول كيفية ارجاع المبالغ ودياً، مؤكداً أن مركز الشرطة لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.

وأوضح أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات واتخذ المركز كثيراً من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.

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